Стало известно, кому достанется наследство Алексея Пиманова

Юрист Хаминский: наследство Пиманова разделят трое детей и жена

Юрист Александр Хаминский рассказал, кому достанется наследство режиссера и продюсера, ведущего программы «Человек и закон» Алексея Пиманова. Специалиста цитирует aif.ru.

У Пиманова остались двое детей от первого брака и дочь от второго (он удочерил дочь жены), а также вдова — Ольга Погодина. По словам эксперта, будет иметь значение, был ли осуществлен раздел имущества после первого и второго разводов.

«У него три периода брака, и в каждом из этих периодов жены вправе претендовать на долю в совместно нажитом имуществе, и эта доля может быть исключена из того имущества, которое будет подлежать наследованию», — объяснил он.

Половина имущества, нажитого в период третьего брака, подлежит наследованию и будет разделена между наследниками первой очереди в случае, если не было завещания, продолжил Хаминский. К наследникам первой очереди, уточнил юрист, относятся родители, супруги, дети в равных долях.

Из открытых источников известно, что Пиманов оставил после себя недвижимость в Москве и интеллектуальные права на телевизионные и кинопроекты. Коттедж в Можайском районе Москвы, где Пиманов проживал с супругой Ольгой Погодиной, был добрачным имуществом актрисы. В Подмосковье во втором браке с Валентиной Ждановой Пиманов построил загородный дом, она оставил ей эту недвижимость после развода.

Алексея Пиманова не стало 23 апреля. С ним простятся 27 апреля.

Ранее не стало сооснователя и бывшего звукорежиссера радиостанции «Эхо Москвы».

 
