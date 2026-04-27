«Прививки и мировое господство»: Лоза радикально разоблачил все теории заговора

Певец Лоза: все теории заговора создаются ради бабла – миром правят деньги
Anton Belitsky/Globallookpress.com

Все многочисленные теории заговора очень просто разоблачить одной фразой – миром управляют деньги. Именно финансы лежат в основе всех крупных событий, которые доверчивые люди объясняют той или иной фантастической теорией, заявил НСН певец и композитор Юрий Лоза.

«Неужели вы называете теорией заговора то, что произошло с коронавирусом? Уже сто раз во всех журналах написали, что это действительно была большая афера для того, чтобы заработать бабла. Никакая это не теория заговора. Все эти прививки были сделаны только для того, чтобы заработать бабла», ― объяснил он свое мнение.

Теорию заговора о том, что всем управляет мировое правительство, он также объяснил через деньги – по мнению певца, на самом деле господствуют именно финансы. Подтверждение этому, по его мнению, люди могут наблюдать везде каждый день – политика подчиняется экономике, а экономика людям, которые управляют ею и держат в руках финансовые ресурсы.

Так певец прокомментировал сообщение о том, что, согласно исследованию общества «Знание», более 50% россиян верят хотя бы в одну теорию заговора. К примеру, 66% из них уверены, что коронавирус был создан в лаборатории, 41% верит в тайное мировое правительство.

Напомним, до этого Юрий Лоза заявил «Газете.Ru», что не верит в реальность миссии НАСА к Луне. По его мнению, все 10 дней перед жителями Земли разыгрывалась постановка. Он добавил, что убедился в фейковости миссии, когда увидел снимки приводнения.

Кроме того, Лоза убежден, что фото Земли, сделанное во время лунной миссии НАСА «Артемида-2», создано искусственным интеллектом.

Ранее психологи раскрыли главную причину веры в теории заговора.

 
