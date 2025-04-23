Психологи раскрыли главную причину веры в теории заговора

Американский социальный психолог, профессор Ари Круглански из Мэрилендского университета в Колледж-парке представил исследование, посвященное вере людей в теории заговоров и радикальные идеологии. Свои выводы ученый изложил в книге «В поисках значимости», выпущенной издательством Taylor & Francis (T&F).

В соавторстве с журналистом Дэном Равивом Круглански проанализировал результаты десятилетий психологических изысканий. Авторы пришли к выводу: в условиях неопределенности люди особенно уязвимы к идеям, которые предлагают простые ответы на сложные вопросы.

«Когда рушатся привычные опоры — финансовая стабильность, безопасность, здоровье — человек цепляется за любую идею, способную вернуть ему ощущение значимости», — объяснили исследователи.

Теории заговора идеально подходят для этой роли: они не только объясняют мир через борьбу «добра» и «зла», но и делают своих адептов «избранными», обладающими тайным знанием.

Авторы разобрали несколько популярные теория заговора, включая идеи британского конспиролога Дэвида Айка о рептилоидах, управляющих миром.

Психологи отметили, что вера в подобные концепции не только позволяют людям почувствовать себя особенными, но и дают надежду на «справедливую расплату» с недругами. В эпоху соцсетей эти механизмы стали особенно опасны, поскольку там деструктивные идеи распространяются мгновенно.

Ранее израильские ученые заявили о рекордном всплеске антисемитизма во всем мире.