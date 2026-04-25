Названа дата прощания с Алексеем Пимановым

ТАСС: церемонию прощания с Пимановым назначили на 27 апреля

Церемония прощания с телеведущим Первого канала, режиссером и продюсером Алексей Пиманов состоится 27 апреля на Троекуровское кладбище. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к окружению семьи журналиста.

По данным агентства, церемония начнется в 12:00 мск.

Пиманова не стало 23 апреля. Он умер на 65-м году жизни. Его супруга, актриса Ольга Погодина сообщала, что причиной смерти стал острый инфаркт.

Коллега телеведущего, оператор-постановщик Сергей Комаров отметил, что журналист не жаловался на здоровье и активно занимался спортом. Президент России Владимир Путин назвал его уход потерей для отечественной журналистики.

Мемориал в память о Пиманове появился у офиса редакции телеканала «Звезда».

Широкую известность журналист приобрел на ОРТ и Первом канале, где стал автором и ведущим программы «Человек и закон» — одного из самых продолжительных общественно-политических проектов на российском телевидении (1996-2026 годы). Под его руководством передача освещала резонансные расследования, правовые вопросы и социальные темы.

Ранее умер сооснователь и бывший звукорежиссер радиостанции «Эхо Москвы».

 
