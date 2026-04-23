Ушел из жизни ведущий телепередачи «Человек и закон»

Ведущий Первого канала Алексей Пиманов, который четверть века вел программу «Человек и закон», скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщила телеведущая в прямом эфире.

«У него не выдержало сердце», — сказала она.

По словам журналистки, помимо работы над программой, Пиманов успевал писать сценарии к фильмам, снимать их и руководить крупным медиахолдингом «Красная звезда».

Первый канал выразил глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Пиманов родился 9 февраля 1962 года в Москве. Окончил Московский авиационный институт, однако вскоре связал свою карьеру с журналистикой и телевидением. Работал в структурах Гостелерадио СССР, где получил первый профессиональный опыт.

Широкую известность приобрел на ОРТ и Первом канале, где стал автором и ведущим программы «Человек и закон» — одного из самых продолжительных общественно-политических проектов на российском телевидении (1996-2026 годы). Под его руководством передача освещала резонансные расследования, правовые вопросы и социальные темы.

Также Пиманов занимал руководящие должности в телекомпании «Останкино» (в 1996-2010 годах был ее гендиректором) и выступал продюсером документальных и художественных проектов. С 2013 он возглавлял медиахолдинг «Красная звезда».

