Умер ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов

Российский телеведущий Алексей Пиманов, который четверть века вел программу «Человек и закон» на Первом канале, умер в возрасте 64 лет.

«У Алексея Пиманова не выдержало сердце. Невосполнимая утрата для нашего коллектива. Мы выражаем глубокие соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении «Первого канала».

Широкому зрителю Пиманов наиболее известен как ведущий программы «Человек и закон», в редакции которой он работал с 1996 года. Помимо этого он был продюсером телепрограмм «Жить здорово», «Кремль-9», «Кумиры», «Здоровье», «Армейский магазин», «Тайны века», «Свидетели», «Процесс».

За свою творческую биографию в качестве сценариста и режиссера Пиманов снял более 100 документальных и несколько художественных фильмов. Был членом Общественной палаты, сенатором от парламента республики Тыва, сопредседателем ассоциации кино-телепродюсеров, руководителем проекта «Российское кино», руководителем медиахолдинга «Красная звезда». В 2022 году был удостоен звания заслуженного артиста Российской Федерации.

