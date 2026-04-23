Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Фото

Умер ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов

Российский телеведущий Алексей Пиманов, который четверть века вел программу «Человек и закон» на Первом канале, умер в возрасте 64 лет.

«У Алексея Пиманова не выдержало сердце. Невосполнимая утрата для нашего коллектива. Мы выражаем глубокие соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении «Первого канала».

Широкому зрителю Пиманов наиболее известен как ведущий программы «Человек и закон», в редакции которой он работал с 1996 года. Помимо этого он был продюсером телепрограмм «Жить здорово», «Кремль-9», «Кумиры», «Здоровье», «Армейский магазин», «Тайны века», «Свидетели», «Процесс».

За свою творческую биографию в качестве сценариста и режиссера Пиманов снял более 100 документальных и несколько художественных фильмов. Был членом Общественной палаты, сенатором от парламента республики Тыва, сопредседателем ассоциации кино-телепродюсеров, руководителем проекта «Российское кино», руководителем медиахолдинга «Красная звезда». В 2022 году был удостоен звания заслуженного артиста Российской Федерации.

Алексей Пиманов в жизни и в кадре — в фотогалерее «Газеты.Ru».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
