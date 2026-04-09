Звезду турецких сериалов задержали во время наркорейда

В ходе масштабной антинаркотической операции полицейские задержали в Стамбуле популярного телевизионного актера, звезду сериала «Королева ночи» Бурака Дениза. Об этом сообщает турецкий телеканал Habertürk TV со ссылкой на городскую прокуратуру.

Всего турецкое надзорное ведомство выдало ордер на арест 14 подозреваемых, из которых 11 уже поместили под стражу. Среди задержанных во время антинаркотического рейда также оказался известный рэпер Эндер Эроглу, выступающий под псевдонимом Норм Эндер.

7 апреля в Стамбуле были задержаны девять звезд турецкого шоу-бизнеса. Арест прошел в рамках крупной антинаркотической операции. Среди задержанных оказались актер Ибрагим Челиккол, поп-исполнители Бенгю, Симге Сагын, Мелек Моссо, Мустафа Джеждели, модельер Сипахи Хаджисулейманоглу и продюсер Илькай Сенджан. Их подозревают в незаконном хранении или употреблении наркотиков, а также в создании условий для их потребления.

Ранее звезда сериала «Постучись в мою дверь» Эрчел дала показания по делу о наркотиках.