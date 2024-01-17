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Юрия Лозу наградили антипремией за популяризацию теории плоской Земли

Певец Лоза стал финалистом премии по лженауке

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Из личного архива Юрия Лозы

Певец Юрий Лоза стал финалистом антипремии «Почетный Академик ВРАЛ-2023» — за распространение теорий о плоской Земле, Всемирном потопе 1700-х, лунном заговоре и вреде прививок. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель и главный редактор портала «Антропогенез.ру» Александр Соколов. Компанию Лозе составили автор учебника по общей биологии на православной основе Сергей Вертьянов и доктор химических наук Анатолий Клесов, который противопоставляет ариев-праславян и захватчиков-эрбинов.

«Если Лоза просто певец, который вдруг ударился в конспирологию, то Клесов реальный доктор химических наук, который, к сожалению, занялся продвижением своих лженаучных идей в области генетики. Вертьянов в свое время вызвал шумиху из-за «Учебника биологии на православной основе». Научное сообщество было возмущено, но учебник между тем переиздается, и в некоторых школах по нему учатся», — сказал Соколов.

Отдельно организаторы премии выделили номинацию лжемедицины под названием «АПЧХИ». По словам Соколова, такое решение было принято в связи с тем, что лжемедицина – самое популярное и вредное направление лженауки.

Финалистами в номинации «АПЧХИ» стали «травница» и натуропат Евгения Беляевская, академик, практикующий врач-ревматолог и невролог Павел Евдокименко, а также врач-эндокринолог Илья Магеря.

Финал премии состоится 17 февраля. Победитель в номинации «ВРАЛ НАРАНЕ» получит статуэтку Грустного рептилоида, а в номинации «АПЧХИ» – Золотую кофейную клизму.

Ранее РАН выпустила меморандум о лженаучности астрологии.

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