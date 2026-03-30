Вдовиченкову присвоили звание народного артиста РФ

Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил актеру театра Вахтангова Владимиру Вдовиченкову звание народного артиста. Об этом стало известно из текста указа за подписью главы государства.

«За большие заслуги в развитии музыкального, кинематографического, театрального и хореографического искусства присвоить почетное звание «Народный артист Российской Федерации»... Вдовиченкову Владимиру Владимировичу», — говорится в указе.

Кроме Вдовиченкова такого звания удостоена актриса Екатерина Гусева.

16 февраля глава государства присвоил певцу Денису Майданову почетное звание народного артиста России. Звание музыкант и депутат Госдумы Майданов получил с формулировкой «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин своим указом присвоил почетное звание народного артиста РФ оперному певцу, руководителю Севастопольского театра оперы и балета Ильдару Абдразакову.

Ранее Анна Михалкова стала народной артисткой России.

 
Теперь вы знаете
Российских школьников захотели ежегодно проверять у психиатра. Что их там ждет и можно ли отказаться
