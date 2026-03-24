Галкин и Пугачева отписали часть усадьбы детям

maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алла Пугачева и ее муж, комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), сделали близнецов Гарри и Лизу собственниками усадьбы в деревне Грязь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Галкин и Пугачева отписали своим детям 1/6 долю участка. По утверждению издания, это сделано для того, чтобы дом не смогли отнять.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

В сентябре 2025 года издание aif.ru заявляло, что Пугачева и Галкин тратят на содержание замка в подмосковной деревне Грязь около 1,2 млн рублей в месяц. Как рассказала риелтор Алина Правоторина, траты на дом оказались бы намного больше, если бы он официально был зарегистрирован в кадастровом реестре. Сейчас объект не имеет официального адреса, а владельцы должны оплатить налог более чем в 180 млн рублей.

Ранее Шура призвал «отвалить» от Пугачевой.

 
Действительно ли белый шум успокаивает и как им правильно пользоваться? Инструкция по применению
