Шура призвал «отвалить» от Пугачевой

Певец Шура: Пугачева сама решит, когда ей вернуться в Россию
Anton Mukhametchin/Global Look Press

Певец Шура (Александр Медведев – настоящее имя) попросил всех не приставать к народной артистке Алле Пугачевой. Его слова передает РИА Новости.

Шура напомнил, что Пугачева – не иноагент. Как подчеркнул артист, коллега сама решит, когда ей возвращаться.

«Она просто уехала вместе с мужем и детьми. Отвалите от нее», — заявил музыкант.

В том же интервью Шура признался, что поддерживает общение с Пугачевой. Он уверил, что не ругался с коллегой.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

В декабре 2025 года Пугачева выпустила новую песню, написанную украинским сонграйтером Алексеем Малаховым. В тексте композиции «Давай просто жить» артистка рассказывает о жизненных трудностях от первого лица.

Ранее Шаляпин рассказал, как Пугачева подпортила ему жизнь.

 
