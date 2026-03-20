Алексей Щербаков устроил тайный тур по России после отмен концертов

Комик Алексей Щербаков устроил тайный мини-тур по России после отмен своих концертов в стране. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

У Щербакова запланированы гастроли в пяти городах — Алапаевске, Кунгуре, Кандалакше, Апатитах и Кыштыме. Однако анонсы выступлений в соцсетях отсутствуют.

Mash утверждает, что в Алапаевске, Кунгуре и Апатитах половину билетов на шоу звезды ЧБД так и не продали, а выступление в Кыштыме на 14 апреля отменили. Утверждается, что организатор пытался уговорить представителей площадки провести шоу, но получил отказ.

Организацией концертов занимается компания, ранее работавшая с Нурланом Сабуровым, Викторией Складчиковой, Гариком Мартиросяном, Гурамом Амаряном и Андреем Бебуришвили. Доход фирмы за прошлый год резко упал на 70%.

До этого большие сольные концерты Щербакова были отменены в Москве, Первоуральске, Озерске и Копейске.

Ранее Щербаков рассказал о визите в Казахстан на фоне скандала с Сабуровым.