Слава назвала причину нервного срыва на концерте: «Был тяжелый день — годовщина ухода мамы»

Певица Слава рассказала «Газете.Ru» о причине своего нервного срыва на концерте. По словам исполнительницы, в тот день была годовщина ухода ее мамы.

Артистка призналась, что в последние пару недель на нее «много навалилось». Слава призналась, что так и не долечила ухо, а выступление проходило в неотапливаемом зале. Также подкосилось и психологическое состояние певицы.

«Организм и нервы дали небольшой сбой. Это был тяжелый для меня день — годовщина ухода мамы. И я стараюсь на этот день не ставить концерты. Но в этот раз он был. И на песне «Дочка — мама», когда я увидела в зале слезы мам, пришедших на выступление, меня прорвало, я не смогла совладать с эмоциями. Но умею быстро мобилизовываться, никогда не подводила и не подвожу своего любимого зрителя. Несмотря ни на что, поднимаюсь и еду на встречу с вами. Но, видимо, силы даже у меня не безграничны. И прозвучал звоночек, что пора остановиться. Я обязательно отработаю оставшиеся в этом месяце концерты и возьму на месяц паузу. Настало время заняться собой, чтобы с новыми силами вернуться и продолжить радовать зрителей по всей стране. Без вас я не представляю своей жизни. Сцена дает мне все. Отдохну и продолжим, как и прежде, зажигать, петь любимые песни!» — заявила Слава.

Концерт, на котором у певицы произошел нервный срыв, был в Смоленске. Зрители рассказали, что Слава покинула сцену посреди песни, сославшись на личное горе. Также поклонники отметили, что она использовала нецензурную лексику.

