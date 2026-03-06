Стало известно, кто будет руководить Губернским театром

Народный артист России Сергей Безруков продолжит руководить Московским Губернским театром. Об этом ТАСС сообщила директор культурного учреждения Лариса Вильясте.

Он будет совмещать эту работу с обязанностями художественного руководителя МХАТ им. Горького.

«Конечно, Сергей Витальевич продолжит руководить нашим театром», — сказала Вильясте.

6 марта стало известно о назначении Безрукова художественным руководителем МХАТ имени Горького. Ранее, с 1987 по 2018 год, этот пост занимала Татьяна Доронина, а до этого руководство осуществлял Олег Ефремов. В 2021 году Владимир Кехман стал директором МХАТ, сменив Доронину. Кехман был снят с должности в сентябре 2025 года после возбуждения против него уголовного дела.

С 2014 года Безруков является художественным руководителем Московского Губернского театра. Также он ведет актерскую мастерскую во ВГИКе.

До этого Безруков ответил на слухи о том, что хочет стать ректором Школы-студии МХАТ вместо Константина Богомолова.