Стало известно, кто будет руководить Губернским театром

Пресс-служба арт-кластера «Таврида»

Народный артист России Сергей Безруков продолжит руководить Московским Губернским театром. Об этом ТАСС сообщила директор культурного учреждения Лариса Вильясте.

Он будет совмещать эту работу с обязанностями художественного руководителя МХАТ им. Горького.

«Конечно, Сергей Витальевич продолжит руководить нашим театром», — сказала Вильясте.

6 марта стало известно о назначении Безрукова художественным руководителем МХАТ имени Горького. Ранее, с 1987 по 2018 год, этот пост занимала Татьяна Доронина, а до этого руководство осуществлял Олег Ефремов. В 2021 году Владимир Кехман стал директором МХАТ, сменив Доронину. Кехман был снят с должности в сентябре 2025 года после возбуждения против него уголовного дела.

С 2014 года Безруков является художественным руководителем Московского Губернского театра. Также он ведет актерскую мастерскую во ВГИКе.

До этого Безруков ответил на слухи о том, что хочет стать ректором Школы-студии МХАТ вместо Константина Богомолова.

 
