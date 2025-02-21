Карина Кросс рассталась с Дмитрием Разваровым спустя три года отношений

Блогерша Карина Кросс объявила в Telegram о расставании с певцом Дмитрием Разваровым, известным под псевдонимом NeVampire.

Кросс опубликовала в соцсетях вырезку из совместных видео с Разваровым, сделанных во время их романа.

«Спасибо тебе за все. Я была счастлива», — написала блогерша.

Кросс не стала раскрывать причину разрыва отношений.

«Перестала верить в любовь»; «Я чего-то не поняла…Это признание в любви или официальное заявление о расставании?»; «Я не хочу в это верить»; «Как жалко. Мне казалось, что вы очень подходите друг другу! Но что не делается, все к лучшему», — написали интернет-пользователи под постом.

Накануне экс-супруг Кросс Женя Ершов не исключил, что снова вступит в отношения с блогершей. Он раскрывал, что не общался с бывшей женой после развода, но не прочь возобновить общение по инициативе экс-избранницы. Ершов признался, что сам боится делать первый шаг, поскольку не хочет быть отвергнутым.

Кросс и Ершов поженились в 2020 году, а спустя три года стало известно о расставании знаменитостей. В 2023 году Кросс признавалась, что тяжело переживала развод, но не стала раскрывать причину случившегося. В том же году стало известно о романе блогерши с Дмитрием Разваровым.

Ранее сообщалось, что Даша Васнецова из «Папиных дочек» развелась с мужем-нефтяником.