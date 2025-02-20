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Женя Ершов раскрыл причину развода с Кариной Кросс: «Я просто лгал»

Блогер Женя Ершов не исключил, что снова вступит в отношения с Кариной Кросс
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Блогер-миллионник Евгений Ершов рассказал на подкасте «Ниче святого» от HiFi-стриминга Звук о причинах расставания с Кариной Кросс. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

«Все банально — я просто был ребенком. И просто лгал в определенном моменте. И на одном и том же моменте попадался. Нет, это не измены. Но доверие ушло», — заявил экс-участник реалити «Сокровища Императора».

Кросс и Ершов поженились в 2020 году, а спустя три года стало известно о расставании знаменитостей. В 2023-м Кросс признавалась, что тяжело переживала развод, но не стала раскрывать причину случившегося.

«Мы с Кариной три года не общались [после развода]. Я не против возобновить общение, но первый шаг делать я не хочу. Я боюсь быть отвергнутым. Если отвергнут, я не знаю, что у меня внутри будет», — отметил блогер в новом интервью.

Ершов также не исключил, что снова вступит в отношения с экс-супругой. Он заявил, что «в этом мире все возможно».

«В этом мире все возможно. Я не исключаю, но я не предполагаю. Если бы это была ставка, я бы ни рубля на это не поставил. Я не верю в такой исход событий, но опять же все реально», — сказал он.

Ранее Шэрон Осборн раскрыла, какую «самую большую ошибку» совершила по отношению к мужу.

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