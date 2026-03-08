Размер шрифта
Сергей Полунин стал отцом в четвертый раз

Танцовщик Сергей Полунин сообщил, что у него родилась дочь
poluninink/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Артист балета Сергей Полунин сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о рождении дочери.

Полунин опубликовал фото с новорожденной дочерью. Он назвал дочь Руна.

«Елена совершила волшебство и родила малышку. Это самый волшебный и замечательный момент в жизни», — поделился танцовщик.

Полунин начал встречаться с российской фигуристкой Еленой Ильиных в 2018 году. В январе 2020-м у них родился первенец. Малыша назвали Мир. В 2022 году у пары появился на свет второй ребенок – Дар. В феврале 2024-го – третий сын Эра. В августе того года фигуристка и артист поженились.

В 2023 году артисту балета вручили премию президента России для молодых деятелей культуры.

Известно, что у Полунина есть три татуировки с изображением Владимира Путина — по числу рукопожатий с российским президентом. В декабре 2024 года Полунин заявил, что покидает Россию.

В октябре 2025-го президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства Сергея Полунина.

Ранее Муцениеце объяснила, почему скрывает новорожденную дочь.

 
