Икону «Святая Троица» Рублева доставили к Троице-Сергиевой лавре

Икону «Святая Троица» Андрея Рублева доставили из храма Христа Спасителя к Троице-Сергиевой лавре в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает ТАСС.

Икону перевозили в автофургоне компании, занимающейся транспортировкой предметов искусства. Его сопровождали автомобили ДПС.

Теперь «Троицу» установят во временном шатре на площади перед монастырем, откуда вечером ее, как пишет ТАСС, «торжественно заберет» патриарх Кирилл вместе с игуменом и насельниками обители.

Далее икону перенесут в Троицкий собор лавры, где начнется всенощное бдение по случаю праздника Святой Троицы 23 июня.

До этого сообщалось, что в связи с обращением патриарха и, согласно договору, который был заключен в декабре прошлого года между лаврой и подворьем храма Христа Спасителя, икона будет находиться на временном хранении до 23 июня 2024 года.

В мае 2023 года президент РФ Владимир Путин принял решение передать «Троицу» Русской православной церкви.

Ранее искусствовед раскритиковал перенос «Троицы» в храм Христа Спасителя.