Стало известно о росте числа паломников, желающих увидеть икону «Троица»

Число желающих поклониться иконе «Троица» Андрея Рублева среди паломников растет. Об этом РИА Новости рассказали в Троице-Сергиевой лавре, где пребывает святыня.

«Безусловно, количество желающих поклониться иконе «Троица» растет, однако специально статистика паломников и туристов, интересующихся иконой, не ведется», — рассказал собеседник агентства.

В монастыре добавили, что подсчитать число экскурсантов в целом можно, но это будет лишь небольшой частью от общего количества людей, посещающих Троице-Сергиеву Лавру. Собеседник агентства также отметил, что к празднику монастырь совместно с Сергиево-Посадским музеем-заповедником запустил исторический видеоподкаст, первая серия которого посвящена рублевской иконе.

Икона «Святая Троица» была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. В 1929 году власти изъяли икону и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до 2024 года, после распоряжения президента России Владимира Путина святыня была возвращена в Лавру, где будет пребывать постоянно.

Троица — один из главных, двунадесятых праздников у православных христиан. Его отмечают на 50-й день после Пасхи, отчего он еще называется Пятидесятницей и связан с сошествием Святого Духа на апостолов. Зеленые березовые ветви у храмов, запах свежей травы и перезвон колоколов — так в православии отмечают этот праздник. Почему Троицу называют духовным «днем рождения» церкви, как определяется дата праздника и какие традиции и обычаи с ним связаны — в материале «Газеты.Ru».

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