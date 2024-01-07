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Стало известно, сколько будет находиться «Троица» в храме Христа Спасителя

Икона «Троица» будет находиться в храме Христа Спасителя до 23 июня

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Икона «Троица» Андрея Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя до дня Святой Троицы 23 июня. Об этом было сказано во время трансляции богослужения из храма Христа Спасителя на телеканале ТВЦ.

«Икона Живоначальной Троицы кисти преподобного Андрея Рублева была доставлена сюда 5 января, в канун Рождественского сочельника, и будет пребывать в храме до дня Святой Троицы... этот праздник в этом году выпадает на 23 июня», — сообщалось в эфире.

После Троицы икону переместят в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде Московской области.

В мае 2023 года президент РФ Владимир Путин принял решение передать «Троицу» Русской православной церкви. 4 июня, в праздник Троицы, ее выставили в храме Христа Спасителя, а позднее перевезли в реставрационные мастерские Центра им. Грабаря. Предполагалось, что спустя год ее отправят в Троице-Сергиеву лавру.

Также сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что внешние угрозы обойдут Россию стороной, если ее граждане сохранят в себе православную веру.

Ранее искусствовед раскритиковал перенос «Троицы» в храм Христа Спасителя.

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