Анна Семенович задумалась об операции: «Все время оттягивала»

Певица Анна Семенович сообщила, что хочет сделать операцию на перегородке носа
ann_semenovich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Семенович призналась в Telegram-канале, что хочет исправить перегородку носа с помощью операции.

Семенович призналась, что долгое время откладывала вопрос об операции, так как боялась. Она назвала исправление перегородки носа «очень противным мероприятием».

«Я все время оттягивала-оттягивала, но, видимо, надо думать об этом. А думать об этом вообще не хочется», — поделилась артистка.

В декабре 2024-го Анна Семенович призналась в беседе с kp.ru, что у нее была неудачная пластика груди. Артистка двенадцать лет назад решилась на операцию по уменьшению груди из-за стандартов красоты.

По словам Семенович, операция оказалась неудачной — ее грудь не уменьшилась. Пластика оставила «не очень приятные последствия», которые пришлось убирать другими хирургическими вмешательствами. Певица уточнила, что сейчас не видит смысла уменьшать грудь, хотя ей порой тяжело носить такой вес.

Семенович объяснила, что в один момент заинтересовалась психологией. С помощью нее артистка поняла, что не нуждается ни в каких изменениях тела.

Ранее Анна Семенович собралась на Олимпиаду.

 
