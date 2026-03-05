Алсу показала себя в свадебном платье: «Я сказала: «Да»

alsou_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алсу в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась видео в свадебном платье.

Алсу вышла на связь в белом наряде и фате.

«Я сказала: «Да», — заявила в ролике артистка.

В комментариях некоторые поклонники начали поздравлять Алсу. Другие поинтересовались, что значит ее «да».

«Кому и зачем? Не надоело замуж выходить?» — прокомментировал пользователь.

«У людей, поздравляющих Алсу, совсем нет чувства юмора? Неужели не понятно, что это съемка?» — отметила поклонница певицы.

В августе 2024 года Алсу развелась с бизнесменом Яном Абрамовым. Пара была в браке 18 лет, в отношениях родились двое дочерей и сын. В апреле 2025-го экс-супруги заключили мировое соглашение.

Адвокат Абрамова Александр Добровинский говорил, что пара делила имущество на сумму больше 10 млрд рублей, включающее в себя квартиры, загородные дома, автомобили, парковочные места, доли в фирмах.

В феврале 2026-го Алсу заявила, что Коран — это не просто духовная книга, а путеводитель и инструкция по жизни.

