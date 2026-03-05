Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Алсу показала себя в свадебном платье: «Я сказала: «Да»

Певица Алсу опубликовала фото в свадебном платье
alsou_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алсу в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась видео в свадебном платье.

Алсу вышла на связь в белом наряде и фате.

«Я сказала: «Да», — заявила в ролике артистка.

В комментариях некоторые поклонники начали поздравлять Алсу. Другие поинтересовались, что значит ее «да».

«Кому и зачем? Не надоело замуж выходить?» — прокомментировал пользователь.

«У людей, поздравляющих Алсу, совсем нет чувства юмора? Неужели не понятно, что это съемка?» — отметила поклонница певицы.

В августе 2024 года Алсу развелась с бизнесменом Яном Абрамовым. Пара была в браке 18 лет, в отношениях родились двое дочерей и сын. В апреле 2025-го экс-супруги заключили мировое соглашение.

Адвокат Абрамова Александр Добровинский говорил, что пара делила имущество на сумму больше 10 млрд рублей, включающее в себя квартиры, загородные дома, автомобили, парковочные места, доли в фирмах.

В феврале 2026-го Алсу заявила, что Коран — это не просто духовная книга, а путеводитель и инструкция по жизни.

Ранее Алсу захотела приготовить Natan.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!