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Алсу и Ян Абрамов заключили мировое соглашение

Закончился суд по разделу имущества певицы Алсу и бизнесмена Абрамова
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alsou_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Global Look Press

В Савеловском суде Москвы заключили мировое соглашение Алсу и ее бывший муж бизнесмен Ян Абрамов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Судебный процесс по разделу имущества, длившийся чуть меньше года, закончился 25 апреля.

До этого адвокат Абрамова Александр Добровинский говорил, что пара делит имущество на сумму больше 10 млрд рублей, включающее в себя квартиры, загородные дома, автомобили, парковочные места, доли в фирмах.

Раньше Алсу отказывалась от компенсации в 2,5 млрд и мирового соглашения. Сейчас, уточнил адвокат певицы, она отказалась от иска о разделе.

Алсу и Ян Абрамов официально развелись в августе 2024 года. Пара была в браке 18 лет, в отношениях родились двое дочерей и сын.

В марте Алсу снова попыталась закрыть Абрамову выезд из России.

Ранее адвокат Абрамова уличал Алсу в «мании величия».

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