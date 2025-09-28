Жену Зеленского возмутило выступление Анны Нетребко в Британии

Жену украинского президента Елену Зеленскую возмутило выступление оперной певицы Анны Нетребко в Британии. Об этом пишет газета The Telegraph.

«Первая леди Украины заявила, что на нее произвело негативное впечатление решение Королевской оперы поддержать Нетребко, которое фактически положило конец неофициальному культурному бойкоту российских артистов во время трехлетнего конфликта. Нетребко, которую некоторые считают величайшим сопрано в мире, поет заглавную партию в «Тоске» и вернется в Ковент-Гарден в этом году, чтобы выступить в опере «Турандот»», — сказано в статье.

В ответ Королевский балет и Опера выступили в защиту своего решения разрешить российской певице вернуться в Ковент-Гарден.

До этого в Лондоне десятки людей вышли на акцию протеста возле Королевского оперного театра, где оперная певица Анна Нетребко выступила в постановке «Тоска». Спектакль все же прошел, поскольку в театре посчитали необходимым «давать площадку величайшим исполнителям». Газета The Guardian писала, что исполнительница осудила специальную военную операцию России на Украине.

