На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жену Зеленского возмутило выступление Анны Нетребко в Британии

The Telegraph: Елена Зеленская раскритиковала выступление Анны Нетребко
true
true
true
close
Herwig Prammer/Reuters

Жену украинского президента Елену Зеленскую возмутило выступление оперной певицы Анны Нетребко в Британии. Об этом пишет газета The Telegraph.

«Первая леди Украины заявила, что на нее произвело негативное впечатление решение Королевской оперы поддержать Нетребко, которое фактически положило конец неофициальному культурному бойкоту российских артистов во время трехлетнего конфликта. Нетребко, которую некоторые считают величайшим сопрано в мире, поет заглавную партию в «Тоске» и вернется в Ковент-Гарден в этом году, чтобы выступить в опере «Турандот»», — сказано в статье.

В ответ Королевский балет и Опера выступили в защиту своего решения разрешить российской певице вернуться в Ковент-Гарден.

До этого в Лондоне десятки людей вышли на акцию протеста возле Королевского оперного театра, где оперная певица Анна Нетребко выступила в постановке «Тоска». Спектакль все же прошел, поскольку в театре посчитали необходимым «давать площадку величайшим исполнителям». Газета The Guardian писала, что исполнительница осудила специальную военную операцию России на Украине.

Ранее сообщалось, что Ширвиндт встал на защиту Пугачевой перед «запретителями».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами