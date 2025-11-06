Картину потомка Льва Толстого пытались незаконно ввезти в Россию из Японии

Картину потомка писателя Льва Толстого конфисковали на таможне во Владивостоке. Об изъятии полотна сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России в Telegram-канале.

Незадекларированную культурную ценность обнаружили сотрудники таможни в ходе контроля судна, прибывшего во Владивосток из порта Тояма (Япония). Картина художника Олега Толстого находилась в каюте одного из членов экипажа судна. Моряк пояснил, что произведение искусства ему передал незнакомец в порту в Японии для последующей передачи другому неизвестному лицу во Владивостоке.

Картину изъяли и отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это работа «Московский кремль», созданная в 1960 году Олегом Толстым. Произведение признано культурной ценностью. По решению суда картину конфисковали и передали в собственность государства. В отношении моряка, перевозившего полотно, возбудили административное дело по статье о недекларировании товаров.

Олег Толстой (1927 — 1992) — художник-живописец, потомок писателя Льва Николаевича Толстого.

До этого сотрудники таможенной службы в Пулково обнаружили у учительницы, прилетевшей из Таиланда, жемчужное ожерелье за 2,5 млн рублей. В багаже женщины нашли футляр от украшения и бумажный сертификат, подтверждающий покупку украшения на крупнейшей ювелирной фабрике королевства. Незадекларированное ожерелье изъяли.

Ранее в Сочи задержали женщину с крупной контрабандой ювелирных украшений из Дубая.