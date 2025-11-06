На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Картину потомка Льва Толстого пытались незаконно ввезти в Россию из Японии

Картину потомка Льва Толстого конфисковали на таможне во Владивостоке
true
true
true
close
ФТС России

Картину потомка писателя Льва Толстого конфисковали на таможне во Владивостоке. Об изъятии полотна сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России в Telegram-канале.

Незадекларированную культурную ценность обнаружили сотрудники таможни в ходе контроля судна, прибывшего во Владивосток из порта Тояма (Япония). Картина художника Олега Толстого находилась в каюте одного из членов экипажа судна. Моряк пояснил, что произведение искусства ему передал незнакомец в порту в Японии для последующей передачи другому неизвестному лицу во Владивостоке.

Картину изъяли и отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это работа «Московский кремль», созданная в 1960 году Олегом Толстым. Произведение признано культурной ценностью. По решению суда картину конфисковали и передали в собственность государства. В отношении моряка, перевозившего полотно, возбудили административное дело по статье о недекларировании товаров.

Олег Толстой (1927 — 1992) — художник-живописец, потомок писателя Льва Николаевича Толстого.

До этого сотрудники таможенной службы в Пулково обнаружили у учительницы, прилетевшей из Таиланда, жемчужное ожерелье за 2,5 млн рублей. В багаже женщины нашли футляр от украшения и бумажный сертификат, подтверждающий покупку украшения на крупнейшей ювелирной фабрике королевства. Незадекларированное ожерелье изъяли.

Ранее в Сочи задержали женщину с крупной контрабандой ювелирных украшений из Дубая.

