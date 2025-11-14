В центре Рерихов заявили, что картины Рериха «по-тихому» ушли государству

Международный центр Рерихов (МЦР) планирует обжаловать решение суда передать картины художника Николая Рериха и его сыновей в собственность государства. Об этом «Газете.Ru» заявил вице-президент организации Александр Стеценко. Он отметил, что заседание проходило без участия представителей МЦР, а следствие «по-тихому» признало наследие бесхозным и передало в собственность РФ.

«В Останкинском суде произошел беспрецедентный случай, когда без участия МЦР, собственника, суд принял решение признать картины и другое наследие, незаконно изъятых у МЦР следствием по уголовному делу против бывшего мецената Б.И. Булочника, бесхозным и передать в собственность государства. МЦР об этом решении тоже узнал случайно. Интересно, что эту часть наследия следствие не представило в суд как вещественные доказательство якобы преступлений, вменяемых Б.И. Булочнику. И вместо того, чтобы возвратить это наследие законному собственнику (эти права подтверждены многими документами), оно «по-тихому», без всех на то оснований, признается бесхозяйственным и передается в собственность государству. Конечно, МЦР будет это решение обжаловать», — сказал он.

14 ноября Останкинский суд Москвы передал в собственность РФ 272 картины художника Николая Рериха и его сыновей Святослава и Юрия, находящиеся на хранении в Государственном музее искусства народов Востока. По решению суда от 2 июля 2025 года картины были признаны бесхозяйственными и переданы в собственность государства.

В пресс-службе суда уточняют, что Международный центр Рериха не согласился с решением суда и указал в апелляционной жалобе, что именно организация является собственником картин, но не была привлечена к участию в деле в суде первой инстанции.

27 января 2025 года Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил к 10 годам колонии бывшего председателя правления «Мастер-банка» Бориса Булочника по делу о крупном мошенничестве и отмывании денег на покупке картин для Международного центра Рерихов.

По версии следствия, Булочник покупал за границей картины и рисунки, а позже по договорам дарения передавал в спонсируемый им Международный центр Рерихов. Таким образом, гособвинение полагает, что часть похищенных денег была легализована. В итоге Булочник вместе с другими сотрудниками банка с 2011 по 2013 год похитил около 4,5 млрд рублей с помощью выдачи невозвратных кредитов 70 физическим и четырем юрлицам.

В правоохранительных органах отмечали, что с картин планировалось снять копии, а оригиналы собирались вывести за рубеж. В 2017 году в центре прошли обыски, во время которых изъяли и арестовали около 200 полотен Николая и Святослава Рерихов. Сейчас они хранятся в музее Востока. Срок наказания Булочника исчисляется с момента его задержания или экстрадиции в Россию.

