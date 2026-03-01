Раскрыт гонорар Shaman за концерт накануне 8 Марта

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как Shaman, может заработать более 9 млн руб. на концертных билетах в Москве накануне Международного женского дня при условии солд-аута. Об этом сообщает РИА Новости.

7 марта певец даст концерт на площадке «Барвиха Luxury Village», где будут представлены сразу две программы артиста «30 лет на сцене» и «Ты моя». На сегодняшний день проданы около 88% всех билетов, отмечает агентство.

«В случае если Shaman соберет полный зал, выручка от продажи билетов составит более 9 млн руб. — без учета расходов на проведение концерта», — говорится в публикации.

Цены на этот концерт составляют от 6 тыс. руб. до 20 тыс. руб.

До этого Дронов опубликовал видео с Байкала. На кадрах артист с улыбкой попробовал лед с поверхности озера и отмечал, что ему «вкусно». Саму публикацию Shaman подписал маркировкой «18+».

После этого Shaman сравнил свой поступок на Байкале с поведением детей.

Ранее на Байкале сожгли чучело с лицом певца Shaman.