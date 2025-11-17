Пугачева потеряла права на товарный знак в России

Певица Алла Пугачева лишилась прав на товарный знак «Рецитал», действующий в России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные электронной базы Роспатента.

Из документов следует, что Роспатент зарегистрировал этот товарный знак в 2017 году, а заявка на регистрацию была подана еще в 2015 году. В октябре текущего года срок его действия истек.

«Рецитал» — музыкальная группа, с которой артистка записала альбом «Как тревожен этот путь».

5 ноября сообщалось, что Пугачева может утратить права на товарный знак «Кристина» в апреле 2026 года, если не продлит срок его регистрации. Товарный знак был впервые зарегистрирован в 1997 году и неоднократно продлевался певицей.

После начала специальной военной операции (СВО) Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) уехали с детьми из России. У семейной пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра. Комик попал в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста РФ, артист находится под иностранным влиянием. Юмористу не удалось оспорить этот статус в Верховном суде России.

Ранее стало известно, что Пугачева сохранила в России статус ИП.