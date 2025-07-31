Минобрнауки назвало подделкой письмо о запрете хранить книги Акунина и Быкова

Распространяемый документ о запрете студентам хранить в общежитиях книги Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) и Дмитрия Быкова (признан в РФ СМИ-иноагентом) (обоих Минюст внес в реестр иноагентов) является подделкой. Об этом ТАСС, заявили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Агентство уточняет, что скан документа, о котором идет речь, опубликовал сам Акунин в своих соцсетях.

«Скан «документа», якобы за подписью врио директора департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России, представляет собой подделку», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что Минобрнауки не имеет отношения к этому документу. Также ведомство не направляло подобные сообщения образовательным организациям.

Минобрнауки также призвало ориентироваться только на официальные источники и «не участвовать в распространении подложных документов».

14 июля Второй Западный военный суд вернул издательству «АСТ» изъятые книги Бориса Акунина, при этом суд оставил под арестом счета писателя в «Альфа-банке».

В тот же день Западный окружной военный суд заочно приговорил писателя к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере 400 тыс. рублей по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Также ему запретили администрировать интернет-сайты в течение четырех лет после предполагаемого освобождения.

Ранее Прилепин вспомнил, как Путин заставил «замолчать» Дмитрия Быкова.