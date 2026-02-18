Катя Лель выпустит фит с артистом из Индонезии

Певица Катя Лель планирует выпустить фит с индонезийским исполнителем. Ее слова передает Telegram-канал NEW STREET MEDIA GROUP.

По словам Лель, сейчас она изучает чарт индонезийских исполнителей для принятия решения по фиту.

8 февраля издание РИА Новости сообщило, что песня Кати Лель «Мой мармеладный» стала хитом в Индонезии.

По данным издания, композиция российской певицы стала вирусной в зарубежных соцсетях. Индонезийцы придумали особенный танец для трека, который распространяется в сети.

В 2023 году песня Кати Лель «Мой мармеладный», записанная в 2004-м, стала хитом в соцсети TikTok — иностранцы одевались в меховые шапки и шубы, изображая русский стиль, и танцевали под хит 2004 года.

11 февраля 2025 года президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки России певице Кате Лель. До этого она стала народной артисткой Чечни и народной артисткой Кабардино-Балкарии.

В сентябре Катя Лель устроила на своем дне рождения сеанс лечения комической музыкой. Мероприятие прошло в центре Москвы. В его рамках пошли исцеляющие звуковые практики, а также измерение ауры. Катя Лель спела мантры на разных языках. Певица исполнила их на пали (язык Будды), иврите, галактическом языке, а также египетским звуком и как «Отче наш».

Ранее Катя Лель собралась покорить гору в Тибете.