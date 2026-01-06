Катя Лель собралась покорить гору в Тибете

Певица Катя Лель заявила, что планирует восхождение на гору в Тибете

Певица Катя Лель призналась, что собирается в путешествие в Тибет. Ее слова передает продюсер Дмитрий Иноземцев в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Лель планирует взобраться на гору Кайлас в мае 2026 года. Артистка хочет познать «сакральную энергию» Тибета.

«Бывают такие случаи, когда твоя энергия не готова к той мощи, которая до тебя снизойдет. Тогда тебя просто даже не допустят туда. Там прогружаешь новые энергии и отрабатываешь в 2026 году за 12 жизней», — поделилась исполнительница.

По словам Лель, она уже начала подготовку к восхождению вместе со своими друзьями и единомышленниками.

В сентябре Катя Лель устроила на своем дне рождения сеанс лечения комической музыкой.

Мероприятие прошло в центре Москвы. В его рамках прошли исцеляющие звуковые практики, а также измерение ауры. Катя Лель спела мантры на разных языках. Певица исполнила их на пали (язык Будды), иврите, галактическом языке, а также египетским звуком и как «Отче наш».

По словам Лель, в проекте по фиксированию силы звука участвовали нейрофизиологи и биологи. Специальный прибор якобы запечатлевает изменения сознания гостей в реальном времени, выводя на экраны цветовые визуализации.

Ранее сообщалось, что Катю Лель едва не сбросила со спины лошадь в Африке.