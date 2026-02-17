Размер шрифта
Сергей Безруков показал, как жарит любимые блины

Актер Безруков признался в любви блинам с икрой

Актер Сергей Безруков начал праздновать Масленицу и показал, как жарит любимые блины. Новым видео он поделился в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Своеобразное признание в любви он сделал блинам с икрой — именно эту начинку продемонстрировал артист в своем ролике.

Недавно россиянам также назвали самые вредные варианты начинок блинов.

Масленица началась 16 февраля. Церковный праздни продлится целую неделю и завершится 22 февраля, в Прощеное воскресенье. «Газета.Ru» подготовила разные варианты открыток и поздравлений с Масленицей, которые можно скачать и отправить в мессенджере родным и близким.

Ранее в Совфеде одобрили решение липецкого парка сжечь Лабубу вместо обрядового чучела.
 
