Назван самый популярный трек СССР у зумеров

Молодежная аудитория в возрасте от 18 до 24 лет (они же — «зумеры») стала лидером по числу прослушиваний песен советской эпохи. Об этом «Газете.Ru» стало известно из исследования от музыкального сервиса «КИОН Музыка».

В топ-5 популярных песен СССР вошли: «Ваше благородие, госпожа удача» Павла Луспекаева, «Хорошие девчата» вокального квартета «Улыбка», «10 наш десантный батальон» Нины Ургант, песня из фильма «Земля Санникова» в исполнении Олега Анофриева «Есть только миг» и композиция «Надежда» Анны Герман.

Аналитики установили, что с 1 августа 2024 по 31 января 2025 года число прослушиваний знаменитых песен СССР выросло на 156%, то есть в 2,6 раза, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наибольший интерес к этим композициям проявили представители поколения Z, в то время как молодые люди младше 18 лет и люди старше 55 лет слушали их меньше всего.

Жители Тамбовской области и Хабаровского края больше всех любят музыку СССР. Они заняли первое место в рейтинге. На втором месте — Ханты-Мансийский автономный округ и Брянская область.

Исследование было проведено в преддверии 90-летия со дня рождения Анны Герман, одной из самых известных советских певиц. Она родилась 14 февраля 1936 года.

Ранее стало известно, что книги стали самым популярным подарком на 14 февраля в России.