Волочкова поддержала идею назначить министром культуры Николая Цискаридзе

Если артиста балета Николая Цискаридзе назначат министром культуры – это будет одно из самых мудрых решений российского правительства, убеждена балерина Анастасия Волочкова. В беседе с Общественной Службой Новостей она назвала его гением в мире культуры, пообещав поддерживать на этом пути.

Волочкова подчеркнула, что Цискаридзе, даже не обладая чиновничьими званиями, уже внес огромный вклад в российскую культуру.

«Он успешно возглавляет Академию русского балета имени А. Я. Вагановой, которую я с отличием окончила. И, честно говоря, Николай Максимович был бы классным директором и Большого театра России, но я думаю, что стоило переждать время, да и бог так распорядился, что он пошел выше и ему уготовлено более высокое и достойное место», — отметила артистка.

Она призвала правительство РФ поддержать кандидатуру Цискаридзе, добавив, что если у него найдутся оппоненты, их слова можно приравнять к выступлению против самой культуры. Балерина пообещала всячески поддерживать своего коллегу, а также добавила, что в случае положительного решения будет очень рада за него.

