Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

Волочкова поддержала идею назначить министром культуры Николая Цискаридзе

Волочкова выступила за назначение Цискаридзе министром культуры РФ
Александр Гальперин/РИА Новости

Если артиста балета Николая Цискаридзе назначат министром культуры – это будет одно из самых мудрых решений российского правительства, убеждена балерина Анастасия Волочкова. В беседе с Общественной Службой Новостей она назвала его гением в мире культуры, пообещав поддерживать на этом пути.

Волочкова подчеркнула, что Цискаридзе, даже не обладая чиновничьими званиями, уже внес огромный вклад в российскую культуру.

«Он успешно возглавляет Академию русского балета имени А. Я. Вагановой, которую я с отличием окончила. И, честно говоря, Николай Максимович был бы классным директором и Большого театра России, но я думаю, что стоило переждать время, да и бог так распорядился, что он пошел выше и ему уготовлено более высокое и достойное место», — отметила артистка.

Она призвала правительство РФ поддержать кандидатуру Цискаридзе, добавив, что если у него найдутся оппоненты, их слова можно приравнять к выступлению против самой культуры. Балерина пообещала всячески поддерживать своего коллегу, а также добавила, что в случае положительного решения будет очень рада за него.

Ранее Николай Цискаридзе объяснил, почему взял псевдоним.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!