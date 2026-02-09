Размер шрифта
Юрист рассказал, что будет с первым гонораром Михаила Ефремова

Юрист Маленков: первый гонорар Ефремова будет полностью списан с него
Сергей Пятаков/РИА Новости

Первый гонорар актера Михаила Ефремова, который впервые после после освобождения из колонии выйдет на театральную сцену 25 и 26 марта, с большой вероятностью будет полностью списан с него. Об этом aif.ru рассказал юрист Алексей Маленков.

Специалист объяснит, что у Ефремова есть незакрытые исполнительные производства за 2022 и 2023 годы. Исполнительные листы выписал Хамовнический районный суд.

«Вероятнее всего, это «забытые» налоги или долги по коммунальным платежам, накопившиеся за время отсидки. Приставы уполномочены списать эти суммы автоматически с первой же официальной зарплаты Ефремова в театре», — отметил юрист.

Михаил Ефремов исполнит главную роль в психологической драме «Без свидетелей» в театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Спектакль поставили Никита Михалков и Александр Адабашьян.

8 июня 2020 года Ефремов стал виновником аварии на Смоленской площади в Москве. Актер, будучи в нетрезвом состоянии, на автомобиле Jeep Grand Cherokee протаранил Lada, в которой находился 57-летний Сергей Захаров. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Инцидент вызвал большой общественный резонанс.

В итоге Ефремов был признан виновным. Артиста осудили на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Отбывать наказание его отправили в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области. В 2020 году актер признавался, что сожалеет о случившемся. В апреле прошлого года суд удовлетворил просьбу Ефремова об УДО, при этом запретив ему садиться за руль в течение трех лет.

