В театре Михалкова рассказали о спросе на билеты на первые спектакли с Ефремовым

В театре Михалкова сообщили, что все билеты на спектакли с Ефремовым проданы

Все билеты на первые спектакли с участием актера Михаила Ефремова, который выйдет на сцену театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова» 25 и 26 марта, были быстро выкуплены. Об этом aif.ru сообщили в пресс-службе учреждения.

Представители театра отметили, что повышенный спрос на спектакль «Без свидетелей» связан с сочетанием нескольких факторов.

«Указанный спектакль является первой премьерой текущего театрального сезона, что традиционно сопровождается повышенным вниманием со стороны зрительской аудитории, профессионального театрального сообщества и средств массовой информации», — объяснили в пресс-службе.

В учреждении также добавили, что на ажиотаж повлияло и то, что режиссером-постановщиком стал Никита Михалков, а главные роли исполнят Михаил Ефремов и Анна Михалкова. Представители театра назвали их востребованными артистами, у которых есть «широкая зрительская аудитория и устойчивый общественный интерес к их творческой деятельности».

В пресс-службе подчеркнули, что точный актерский состав был официально анонсирован театром, и эта информация закономерно повлияла на динамику продаж билетов.

Напомним, Михаил Ефремов сыграет главную роль в психологической драме «Без свидетелей» в театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Спектакль поставили Никита Михалков и Александр Адабашьян.

8 июня 2020 года Ефремов стал виновником аварии, произошедшей Смоленской площади в Москве. Актер, будучи в нетрезвом состоянии, на автомобиле Jeep Grand Cherokee протаранил машину Lada, в которой находился 57-летний Сергей Захаров. Мужчина получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Данный инцидент вызвал большой общественный резонанс.

Ефремов был признан виновным. Актера осудили на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Отбывать наказание его отправили в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области. В 2020 году артист также признался, что сожалеет о случившемся. В апреле 2025-го суд удовлетворил просьбу Ефремова об УДО, запретив ему при этом садиться за руль в течение следующих трех лет.

