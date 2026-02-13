Николай Носков впервые за долгое время выпустил новую песню

Певец Николай Носков выпустил первую за последние семь лет песню

Заслуженный артист РФ Николай Носков впервые за последние семь лет выпустил новую музыкальную композицию, которая получила название «Однажды сойти с ума». Об этом сообщил «Пятый канал».

Песня «Однажды сойти с ума» написана в жанре рок‑баллады и совмещает в себе все сопутствующие атрибуты. Сольная партия Носкова сочетается с гитарной мелодией и выразительным ритмом.

«Носков поет не о конкретной истории, а об универсальных, общечеловеческих чувствах и ощущениях, которые приходят «без стука и спроса, всегда неотвратимо и внезапно», — сказали в пресс-службе ПЦ Виктора Дробыша.

28 января Николай Носков впервые за долгое время появился на сцене перед публикой и исполнил свой хит «Это здорово». Выступление прошло в честь 70-летнего юбилея артиста.

В декабре 2025 года организатор концертов певца Александр Качан сообщал, что Николай Носков перенес часть своих концертов, запланированных на 2025-й, на 2026 год из-за проблем со здоровьем. Представитель музыканта уточнил, что решение было принято по причине плохого самочувствия артиста.

В 2017 году Носков перенес ишемический инсульт, после которого не смог полностью восстановить функции правой руки и ноги, а также столкнулся с проблемами с речью. Некоторое время певец передвигался на инвалидном кресле.

