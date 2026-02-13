Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Николай Носков впервые за долгое время выпустил новую песню

Певец Николай Носков выпустил первую за последние семь лет песню
РИА «Новости»

Заслуженный артист РФ Николай Носков впервые за последние семь лет выпустил новую музыкальную композицию, которая получила название «Однажды сойти с ума». Об этом сообщил «Пятый канал».

Песня «Однажды сойти с ума» написана в жанре рок‑баллады и совмещает в себе все сопутствующие атрибуты. Сольная партия Носкова сочетается с гитарной мелодией и выразительным ритмом.

«Носков поет не о конкретной истории, а об универсальных, общечеловеческих чувствах и ощущениях, которые приходят «без стука и спроса, всегда неотвратимо и внезапно», — сказали в пресс-службе ПЦ Виктора Дробыша.

28 января Николай Носков впервые за долгое время появился на сцене перед публикой и исполнил свой хит «Это здорово». Выступление прошло в честь 70-летнего юбилея артиста.

В декабре 2025 года организатор концертов певца Александр Качан сообщал, что Николай Носков перенес часть своих концертов, запланированных на 2025-й, на 2026 год из-за проблем со здоровьем. Представитель музыканта уточнил, что решение было принято по причине плохого самочувствия артиста.

В 2017 году Носков перенес ишемический инсульт, после которого не смог полностью восстановить функции правой руки и ноги, а также столкнулся с проблемами с речью. Некоторое время певец передвигался на инвалидном кресле.

Ранее стало известно о многомиллионном гонораре Николая Носкова после инсульта.
 
Теперь вы знаете
Превратится ли ваш смартфон в кирпич с введением базы IMEI? Что нужно об этом знать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!