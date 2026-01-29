Размер шрифта
Николай Носков впервые за долге время вживую исполнил свой хит

Певец Носков впервые за долге время исполнил на сцене хит «Это здорово»
Телеграм-канал «Николай Носков»

Заслуженный артист РФ Николай Носков в честь своего 70-летнего юбилея впервые за долгое время выступил перед публикой и исполнил вживую свой хит «Это здорово». Об этом сообщает «Пятый канал».

Музыкант в 2017 году перенес ишемический инсульт, после которого он не смог полностью восстановить функции правой руки и ноги, а также столкнулся с проблемами с речью. Некоторое время артист передвигался на инвалидном кресле, однако, теперь он ходит с тростью.

Носков также рассказал журналистам, что планирует выпустить новую песню «Однажды сойти с ума», ее релиз запланирован на 13 февраля.

«Да, песня будет», — подтвердил артист.

В декабре организатор концертов артиста Александр Качан сообщал, что Николай Носков отменил часть концертов, запланированных на 2025 год, а часть перенес на следующий год из-за проблем со здоровьем. Качан уточнил, что решение было принято по причине плохого самочувствия заслуженного артиста РФ.

Концерты состоятся в 2026 году, если позволит здоровье певца, отметил организатор.

Ранее стало известно о многомиллионном гонораре Николая Носкова после инсульта.
