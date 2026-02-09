Блогер Пучков считает наказание для Сабурова слишком строгим

Блогер Дмитрий Пучков считает 50-летний запрет на въезд в РФ комика Нурлана Сабурова перебором. Об этом «Гоблин» заявил в эфире радио Sputnik.

По словам Пучкова, он смотрел некоторые выступления Сабурова и не слышал, чтобы тот критиковал действия России.

«Может, он кому-то дорогу перешел сильному, с хорошими связями», — сказал Пучков.

Он также назвал Сабурова лидером общественного мнения.

6 февраля сообщалось, что юмористу из Казахстана Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. По одной из версий, причиной может быть отмывание доходов через посредников. Это не первый скандал с участием комика: ранее его обвинили в нарушении миграционного законодательства, а его шутки не раз приводили к спорам в соцсетях и жалобам общественников. Как развивалась карьера стендапера Нурлана Сабурова и из-за чего ему могли запретить въезд в Россию — в материале «Газеты.Ru».

Продюсер Сергей Дворцов предположил в беседе с «Газетой.Ru», что после новостей о запрете на въезд шоу «Что было дальше?» наверняка ждет закрытие. Также Дворцов уверен, что случившееся — крах карьеры Сабурова, он может потерять рекламные контракты.

Ранее в Екатеринбурге отменили концерт Нурлана Сабурова.