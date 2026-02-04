«Все очевидно!»: Катя Лель подтвердила, что подруга Леры Кудрявцевой сняла НЛО

Певица Катя Лель заявила, что подруга Леры Кудрявцевой сняла НЛО под Петербургом

Певица Катя Лель подтвердила, что на снимках, которые сделала подруга Леры Кудрявцевой под Петербургом, запечатлено НЛО. В беседе с «Газетой.Ru» артистка заявила, что это «очевидно».

Исполнительница хита «Мой мармеладный» изучила фотографии и заявила, что на них не блик и не отражение фонаря, а именно представители внеземной цивилизации.

«Это же все очевидно! Да [это НЛО]», — поделилась Катя Лель.

По мнению певицы, Лера Кудрявцева сама осознает, что на фото зафиксировали именно инопланетян.

«Чтобы озвучить это, нужна смелость, а она не всем дана, к сожалению», — заявила артистка.

Фото, на которых заметили неопознанный летающий объект, Лера Кудрявцева опубликовала в личном блоге. Она призналась, что снимки сделала ее хорошая знакомая, которая заверила, что это не фотошоп.

«И простите, что это? Мысли есть?» — написала Кудрявцева в соцсетях.

