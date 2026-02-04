Размер шрифта
«Все очевидно!»: Катя Лель подтвердила, что подруга Леры Кудрявцевой сняла НЛО

Певица Катя Лель заявила, что подруга Леры Кудрявцевой сняла НЛО под Петербургом
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Катя Лель подтвердила, что на снимках, которые сделала подруга Леры Кудрявцевой под Петербургом, запечатлено НЛО. В беседе с «Газетой.Ru» артистка заявила, что это «очевидно».

Исполнительница хита «Мой мармеладный» изучила фотографии и заявила, что на них не блик и не отражение фонаря, а именно представители внеземной цивилизации.

«Это же все очевидно! Да [это НЛО]», — поделилась Катя Лель.

По мнению певицы, Лера Кудрявцева сама осознает, что на фото зафиксировали именно инопланетян.

«Чтобы озвучить это, нужна смелость, а она не всем дана, к сожалению», — заявила артистка.

Фото, на которых заметили неопознанный летающий объект, Лера Кудрявцева опубликовала в личном блоге. Она призналась, что снимки сделала ее хорошая знакомая, которая заверила, что это не фотошоп.

«И простите, что это? Мысли есть?» — написала Кудрявцева в соцсетях.

Ранее Катя Лель появилась на публике с 16-летней дочерью.
 
