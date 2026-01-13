Ирина Дубцова поплавала среди опасных для жизни рыб

Певица Ирина Дубцова рассказала в Telegram-канале, что впервые занялась дайвингом на Мальдивах.

Дубцова вместе с сертифицированным дайвером опустилась на глубину 11,7 метра. Там она столкнулась с опасными для жизни рыбами. К примеру, рыбой-триггером и рыбой-камнем. Певица подчеркнула, что в воде ничего трогать нельзя.

«Рыба-триггер. Щас активно вирусятся ролики, как она кусает дайверов и снорклеров, мы ее у берега нон-стоп гоняем», — поделилась артистка.

Во время отдыха на Мальдивах Ирина Дубцова также исполнила на пляже акробатические трюки в купальнике. Она продемонстрировала подписчикам в соцсетях несколько стоек на руках. Возлюбленный артистки Иван Петренко помогал ей держать баланс.

Роман певицы с бизнесменом начался летом 2025 года. У мужчины есть двое детей от предыдущего брака, с которыми звезда активно проводит время, показывая их в соцсетях.

У самой Дубцовой есть 19-летний сын Артем от солиста группы Plazma Романа Черницына. Супруги развелись через два года после рождения первенца, но сохранили дружеские отношения.

Ранее любовник Ирины Дубцовой стал объектом слухов об эскорт-услугах.