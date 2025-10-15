На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин наградил Маршала и Дубцову

Путин наградил музыканта Маршала орденом, а певицу Дубцову — медалью
true
true
true
close
Максим Блинов/Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» музыканта Александра Маршала (настоящая фамилия Миньков). Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Глава государства также отметил медалями «За труды в культуре и искусстве» певцов Ирину Дубцову и Романа Архипова, участвовавших в четвертом и шестом сезонах музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд». Такую же награду получил клавишник рок-группы «Земляне» Андрей Дубровин.

В сентябре президент РФ отметил орденом Дружбы певца Григория Лепса — за большой вклад в развитие культуры и искусства в РФ и многолетнюю плодотворную деятельность. Тогда же Лариса Долина получила орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В указе о награждении исполнительница была упомянута как заведующая кафедрой «Московского государственного института культуры».

Ранее Лукашенко успокоил Трампа по поводу Нобелевской премии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами