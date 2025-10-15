Путин наградил Маршала и Дубцову

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» музыканта Александра Маршала (настоящая фамилия Миньков). Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Глава государства также отметил медалями «За труды в культуре и искусстве» певцов Ирину Дубцову и Романа Архипова, участвовавших в четвертом и шестом сезонах музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд». Такую же награду получил клавишник рок-группы «Земляне» Андрей Дубровин.

В сентябре президент РФ отметил орденом Дружбы певца Григория Лепса — за большой вклад в развитие культуры и искусства в РФ и многолетнюю плодотворную деятельность. Тогда же Лариса Долина получила орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В указе о награждении исполнительница была упомянута как заведующая кафедрой «Московского государственного института культуры».

