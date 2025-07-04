«Были пьяны и не парились»: Джигурда покаялся перед Волочковой

Актер Никита Джигурда обратился к балерине Анастасии Волочковой с просьбой простить его. В прошлом звезды были друзьями, однако больше не общаются из-за публикации неприличного видео. В беседе с Общественной Службой Новостей он заявил, что отказался удалять ролик, так как считает черный пиар «очень крутой вещью».

Джигурда признался, что записал видеоролик, на котором есть «довольно неприличные жесты», причем балерина не знала, что ведется запись.

«Мы были пьяны и как-то особо не парились на этот счет, — вспоминает артист. — Но потом ее смутило содержание видео, которое я не мог не опубликовать на своей странице. Она заявила, что я воспользовался ею, чтобы устроить пиар на этом».

По словам Джигурды, удалять видео он отказался и просто перестал общаться с бывшей подругой. Свое поведение он объяснил тем, что предпочитает черный пиар, аа Волочкова просто не понимает «нюансы шоу-бизнеса». Других обид у балерины на него нет, убежден актер.

«Настя, давай снова дружить, мы же поссорились из-за мелочи и недопонимания», — обратился он к экс-приме Большого театра, добавив, что не испытывает к ней негативных чувств.

Напомним, в январе 2024 года в сети появилось видео с эротическим танцем Джигурды и Волочковой. В ролике шоумен встал перед Волочковой на колени и сорвал с балерины штаны. Позже балерина подала заявление в СК России на человека, слившего скандальное видео. Она подчеркивала, что на момент записи видео в доме находились только Джигурда и его помощник.

Ранее Волочкова пожаловалась, что не имеет звания народной артистки.