Экс-супруг Полозковой потребовал с поэтессы €100 тыс. после обвинений в насилии

Поэтесса Вера Полозкова заявила, что против нее подал иск на € 100 тыс. (почти 10 млн рублей по нынешнему курсу. — «Газета.Ru») экс-супруг Александр Бганцев. Об этом сообщает сайт Spletnik.ru со ссылкой на беседу Полозковой и Хаматовой на фестивале VidimFest.

По словам поэтессы, иск был получен всего два дня назад и содержит требование удалить из ее блога все публикации, в которых она обвиняет бывшего супруга в домашнем насилии.

Конфликт между экс-супругами разгорелся после того, как в мае 2025 года Полозкова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором обвинила бас-гитариста Александра Бганцева — отца двух ее детей — в психологическом насилии. В том числе, утверждала поэтесса, Бганцев говорил: «Лучше бы что-то полезное из роддома привезла», говоря о родившейся в 2020 году дочери. Когда их дочери Арине было полгода, то поэтессу стали посещать деструктивные мысли. Супруг, вспомнила она, нашел ее на полу с ножом в руке.

Полозкова состояла в браке с Бганцевым с 2014 по 2019 год. Сейчас поэтесса проживает с детьми на Кипре.

