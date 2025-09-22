На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-супруг Полозковой потребовал с поэтессы €100 тыс. после обвинений в насилии

Бывший муж Полозковой Бганцев намерен через суд удалить посты о домашнем насилии
true
true
true
close
vidimbooks/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Поэтесса Вера Полозкова заявила, что против нее подал иск на € 100 тыс. (почти 10 млн рублей по нынешнему курсу. — «Газета.Ru») экс-супруг Александр Бганцев. Об этом сообщает сайт Spletnik.ru со ссылкой на беседу Полозковой и Хаматовой на фестивале VidimFest.

По словам поэтессы, иск был получен всего два дня назад и содержит требование удалить из ее блога все публикации, в которых она обвиняет бывшего супруга в домашнем насилии.

Конфликт между экс-супругами разгорелся после того, как в мае 2025 года Полозкова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором обвинила бас-гитариста Александра Бганцева — отца двух ее детей — в психологическом насилии. В том числе, утверждала поэтесса, Бганцев говорил: «Лучше бы что-то полезное из роддома привезла», говоря о родившейся в 2020 году дочери. Когда их дочери Арине было полгода, то поэтессу стали посещать деструктивные мысли. Супруг, вспомнила она, нашел ее на полу с ножом в руке.

Полозкова состояла в браке с Бганцевым с 2014 по 2019 год. Сейчас поэтесса проживает с детьми на Кипре.

Ранее Ургант показал, как выросла его дочь за 10 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами