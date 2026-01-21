Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Культура

«Я уговаривать не стала»: Татьяна Буланова высказалась об ушедших от нее танцорах

Певица Буланова заявила, что не отговаривала решивших уйти от нее танцоров
Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Певица Татьяна Буланова прокомментировала увольнение своих бывших танцоров. В интервью «Леди Mail» артистка заявила, что не стала уговаривать их изменить решение.

Буланова отметила, что не хочет раскрывать «тайные подробности» произошедшего.

«Просто они сказали: мы уходим. Ну, уходите. Мы их отпустили, и все. Они даже не пытались выйти на разговор: мы отказываемся работать. А я уговаривать не стала», — поделилась знаменитость.

По словам певицы, танцоры уволились в самый разгар гастролей, отработав только одну третью часть концертов. Тогда Булановой пришлось экстренно искать новый коллектив для своих выступлений. Исполнительница отметила, что за это время они с командой успели немного изменили программу шоу.

Сейчас артистка уже сотрудничает с другими танцорами.

В ноябре 2025 года Telegram-канал Mash сообщал, что члены бывшей подтанцовки Татьяны Булановой не могут найти новую работу. Позже танцоры Алена и Максим Алалыкины выступали с группой «Марсель».

Помимо этого, актер Артур Базинян обвинял директора Татьяны Булановой в насилии по отношению к ее танцорам. По его словам, супруги Алалыкины приняли решение покинуть команду певицы после того, как между ними и новым директором Сергеем якобы произошел серьезный конфликт, в ходе которого второй применил физическую силу по отношению к Алене.

Ранее был раскрыт гонорар Булановой после скандала с подтанцовкой.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27670765_rnd_7",
    "video_id": "record::0618c36d-6f88-4317-84fa-51d94cb029a1"
}
 
Теперь вы знаете
ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+