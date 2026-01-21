«Я уговаривать не стала»: Татьяна Буланова высказалась об ушедших от нее танцорах

Певица Буланова заявила, что не отговаривала решивших уйти от нее танцоров

Певица Татьяна Буланова прокомментировала увольнение своих бывших танцоров. В интервью «Леди Mail» артистка заявила, что не стала уговаривать их изменить решение.

Буланова отметила, что не хочет раскрывать «тайные подробности» произошедшего.

«Просто они сказали: мы уходим. Ну, уходите. Мы их отпустили, и все. Они даже не пытались выйти на разговор: мы отказываемся работать. А я уговаривать не стала», — поделилась знаменитость.

По словам певицы, танцоры уволились в самый разгар гастролей, отработав только одну третью часть концертов. Тогда Булановой пришлось экстренно искать новый коллектив для своих выступлений. Исполнительница отметила, что за это время они с командой успели немного изменили программу шоу.

Сейчас артистка уже сотрудничает с другими танцорами.

В ноябре 2025 года Telegram-канал Mash сообщал, что члены бывшей подтанцовки Татьяны Булановой не могут найти новую работу. Позже танцоры Алена и Максим Алалыкины выступали с группой «Марсель».

Помимо этого, актер Артур Базинян обвинял директора Татьяны Булановой в насилии по отношению к ее танцорам. По его словам, супруги Алалыкины приняли решение покинуть команду певицы после того, как между ними и новым директором Сергеем якобы произошел серьезный конфликт, в ходе которого второй применил физическую силу по отношению к Алене.

