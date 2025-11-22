Раскрыт гонорар Булановой после скандала с подтанцовкой

Певица Татьяна Буланова получит около 3,6 млн рублей за выступление в одном из домов культуры Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

В публикации утверждается, что организаторы концерта Булановой заработают «не менее 3,6 млн рублей», однако точная цифра неизвестна.

Также «Звездач» подчеркивает, что наиболее доступные билеты стоили от 3,5 тыс. рублей и были раскуплены практически сразу — в продаже осталось всего 35 мест.

18 ноября актер Артур Базинян обвинил директора Булановой в насилии по отношению к ее завирусившимся танцорам. Он утверждает, что муж и жена Алена и Максим Алалыкины решили уйти из команды певицы после того, как между ними и новым директором артистки Сергеем якобы произошел серьезный конфликт, в ходе которого директор применил физическую силу по отношению к Алене.

При этом Базинян заявлял, что Алалыкина сохранила хорошие отношения с певицей после ухода из команды. Сам директор утверждает, что конфликта между ним и танцорами не было.

Накануне Mash сообщил, что бывшая подтанцовка певицы Татьяны Булановой не может найти работу. Третий танцор Булановой Дмитрий Берегуля, по некоторым данным, взял паузу по состоянию здоровья — у него болит спина.

