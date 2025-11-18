На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Директора Булановой обвинили в насилии по отношению к завирусившимся танцорам

Кирилл Зыков/РИА Новости

Актер Артур Базинян обвинил директора заслуженной артистки России Татьяны Булановой в насилии по отношению к ее завирусившимся танцорам. Высказавшегося в соцсетях от лица артистов Базиняна цитирует «Пятый канал».

«Мы не хотели поднимать эту тему из уважения и любви к Тане Булановой, однако в связи с распространением множества слухов, мы вынуждены раскрыть правду», — написал он.

Актер утверждает, что муж и жена Алена и Максим Алалыкины решили уйти из команды Булановой после того, как между ними и Сергеем — новым директором Булановой — якобы произошел серьезный конфликт, в ходе которого директор, по словам Базиняна, применил физическую силу по отношению к Алене.

«В ближайшее время предоставим подробную информацию», — пообещал актер.

При этом Базинян заявлял, что Алалыкина сохранила хорошие отношения с певицей после ухода из команды. Сам директор утверждает, что конфликта между ним и танцорами не было.

Накануне Mash сообщил, что бывшая подтанцовка певицы Татьяны Булановой не может найти работу. Третий танцор Булановой Дмитрий Берегуля, по некоторым данным, взял паузу по состоянию здоровья — у него болит спина.

Ранее продюсер Пригожин дал совет Инстасамке, исполнившей хит Валерии.

