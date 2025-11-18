Стала известна судьба подтанцовки Булановой после конфликта с певицей

Бывшая подтанцовка певицы Татьяны Булановой не может найти работу. Звезды интернета ушли от артистки в поисках места «пожирнее», но оказались невостребованными, пишет Telegram-канал Mash.

По одной из версий, после обрушившейся популярности танцоры «словили звезду» и устроили пьяный дебош во время гастролей. Как стало известно Mash, после концерта 6 ноября Максим и Алена Алалыкины напились, вломились в утренний поезд »Чита — Улан-Удэ» и разбудили вагон криками: «Мы коллектив Татьяны Булановой». Директор певицы пытался их успокоить и извинялся перед пассажирами. Вместе с проводниками он удерживал двери купе, чтобы танцоры не продолжили орать. При этом наказывать их не стали, утверждается, что для танцоров просто ввели сухой закон.

Однако подтанцовка Булановой, как пишет Mash, не согласилась с новыми правилами. Алалыкины заявили, что выступать не будут, работать с директором не хотят. Отмечается, что Буланова отказ приняла без споров и согласилась на увольнение танцоров.

В Mash узнали, что после этого Алалыкиным начали предлагать только разовые выходы на сцену. Однако им нужны «контракты, корпоративы и звездный статус». Артисты якобы утверждают, что работа с ними «это уже пиар-компания». Коллективы их брать к себе не хотят, заявляя, что танцоры не хотят тренироваться, а запросы у них, как у хедлайнеров.

Как пишет Mash среди запросов Алалыкиных: только персональный выход на сцену без массовки, объявление перед номером и по 30 тысяч рублей суточных каждому. Сами танцоры отрицают, что подвели и намеренно бросили Буланову в разгар гастролей. По их словам, новый директор певицы якобы бил девушку.

Третий танцор Булановой Дмитрий Берегуля, по некоторым данным, взял паузу по состоянию здоровья — у него болит спина.

Ранее Татьяна Буланова обвинила своих танцоров в предательстве.