Марию Погребняк чуть не съел кашалот

На Маврикии блогершу Погребняк пришлось спасать от кита
Telegram-канал mariapoga_

Блогерша Мария Погребняк заявила, что во время отдыха на Маврикии ее чуть не съел кашалот. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

По словам знаменитости, она давно мечтала поплавать с китами в океане. Она добавила, что вышла в океан в непогоду, а кашалотов удалось увидеть только через два часа.

«Когда я прыгнула в воду, рядом со мной было два кашалота, и никто из нас не заметил, что сзади ко мне приближался еще один. Он двигался прямо на меня. Это было действительно опасно — он мог задеть, ранить или даже случайно поглотить меня», — размышляет она.

Погребняк добавила, что один из членов экипажа быстро среагировал и оттащил ее от кашалота. Тем не менее блогерша осталась очень довольна опытом.

Накануне певицу МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) раскритиковали за фото с дикими животными. Кадры из отпуска, проведенного на Пхукете в Таиланде, она опубликовала на своей страниц в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее Катю Лель едва не сбросила со спины лошадь в Африке.

