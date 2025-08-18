Сябитова рассказала, каких женщин не стоит брать в жены: «Сократ предупреждал»

Сваха и телеведущая Роза Сябитова в Telegram-канале поразмышляла, каких женщин не стоит брать в жены.

Сябитова отметила, что мужчинам надо лучше задуматься не кого брать в жены, а кого обходить стороной. По мнению телеведущей, характер формируется в детстве и остается на всю жизнь. Поэтому она уверила, что ревностные, завистливые и мелочные женщины всегда останутся такими.

«Поэтому Сократ предупреждал мужчин о том, что выбор жены — это лотерея. Или радость, или мудрость», — заявила сваха.

По словам телеведущей, еще одна проблема мужчин в том, что они ищут не спутницу для жизни, а «успокоительное».

«Которая не станет вызывать вопросов, тревог, сомнений. Правда, такая не поддержит в трудную минуту, не станет бороться с трудностями, просто найдет другого, беспроблемного. Так кого выбрать: стерву или милашку? Самодостаточную или зависимую? Ответ, с кем он был все эти годы, мужчина узнаёт, только прожив с ней эти годы», — заключила телеведущая.

