На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сябитова рассказала, каких женщин не стоит брать в жены: «Сократ предупреждал»

Сваха Сябитова процитировала Сократа в размышлениях о выборе жены
true
true
true
close
Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Сваха и телеведущая Роза Сябитова в Telegram-канале поразмышляла, каких женщин не стоит брать в жены.

Сябитова отметила, что мужчинам надо лучше задуматься не кого брать в жены, а кого обходить стороной. По мнению телеведущей, характер формируется в детстве и остается на всю жизнь. Поэтому она уверила, что ревностные, завистливые и мелочные женщины всегда останутся такими.

«Поэтому Сократ предупреждал мужчин о том, что выбор жены — это лотерея. Или радость, или мудрость», — заявила сваха.

По словам телеведущей, еще одна проблема мужчин в том, что они ищут не спутницу для жизни, а «успокоительное».

«Которая не станет вызывать вопросов, тревог, сомнений. Правда, такая не поддержит в трудную минуту, не станет бороться с трудностями, просто найдет другого, беспроблемного. Так кого выбрать: стерву или милашку? Самодостаточную или зависимую? Ответ, с кем он был все эти годы, мужчина узнаёт, только прожив с ней эти годы», — заключила телеведущая.

Ранее Юлия Высоцкая раскрыла секрет 30-летнего брака с Кончаловским.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами